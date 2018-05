MIAMI — Bryce Harper a cogné son 16e circuit de la saison et les Nationals de Washington ont complété un balayage des Marlins de Miami en l’emportant 5-2, dimanche.

Sa claque en solo a porté le score à 3-0 en sixième. Harper mène la Nationale pour les circuits.

Harper a ajouté un ballon sacrifice en septième. Il se classe troisième dans la Nationale avec 38 points produits, à égalité avec Freddie Freeman (Atlanta).

Anthony Rendon a aussi frappé une longue balle pour les Nationals, victorieux cinq fois à leurs six derniers matches.

Wilmer Difo a fourni un double et un triple. Juan Soto a cogné un double; en sept matches, le voltigeur de 19 ans en est déjà à quatre coups de plus d’un but.

Stephen Strasburg (6-4) a limité les Marlins à trois simples en cinq manches, frappant aussi un simple d’un point.

Strasburg a retiré huit frappeurs sur des prises et a donné deux buts sur balles. Brandon Kintzler a mérité un deuxième sauvetage.

Chez les Marlins, Justin Bour a cogné un 10e coup de canon mais Starlin Castro a été 0 en 4, avec trois retraits au bâton. Elieser Hernandez (0-2) a alloué deux points et six coups sûrs en cinq manches.