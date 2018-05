SYDNEY, Australie — Deux pilotes australiens — à des milliers de kilomètres l’un de l’autre et encore plus loin de chez eux — se sont retrouvés au pinacle du monde de la course automobile après avoir remporté les deux plus prestigieuses épreuves, dimanche.

Quelques heures après le triomphe de Daniel Ricciardo au Grand Prix de Monaco de Formule 1 dans les rues étroites de la Principauté, son compatriote Will Power a remporté les 500 Milles d’Indianapolis, devenant le premier Australien à remporter le «plus grand spectacle des courses automobiles».

Seulement deux autres pays — la Grande-Bretagne (1965, 1966) et le Brésil (1989, 1993) — ont fourni le pilote vainqueur à Monaco et à Indianapolis la même année. Mais l’Australie est devenue la première nation à remporter les deux courses le même jour.

«Un petit rappel à la presse australienne… s’il vous plaît n’hésitez pas à faire vos manchettes avec les succès à Indianapolis et à Monte Carlo», a déclaré Mark Webber, vainqueur à Monaco en 2010 et 2012, sur son compte Twitter.

Webber n’avait pas à s’inquiéter. Les médias australiens n’ont pas tardé à se faire l’écho des exploits de Ricciardo et Power avec un flot d’émissions télévisées et radiophoniques à une heure où le football australien et le cricket monopolisent normalement l’attention des nouvelles sportives du pays.

Seul pilote australien en Formule 1 actuellement, Ricciardo est déjà bien connu dans son pays natal, en partie à cause de ses précédents succès, mais surtout en raison de la longue et fière tradition de l’Australie en Formule 1.

L’Australie compte deux champions du monde, Jack Brabham (1959, 1960 et 1966) et Alan Jones (1980), et accueille le premier Grand Prix de la saison. Ricciardo, âgé de 28 ans, avait aussi remporté sept courses avant sa première victoire à Monaco. Il a terminé troisième au championnat des pilotes en 2014 et 2016. Sa victoire à Monaco va lui conférer une renommée encore plus grande.

Power, âgé de 37 ans, a connu encore plus de succès mais il a obtenu beaucoup moins de reconnaissance car la Gold Coast Indy présentée pendant près de 20 ans a été retirée du calendrier en 2009, privant Power de l’occasion de courir devant ses partisans. Sa ville natale de Toowoomba, dans l’État du Queensland, n’était qu’à deux heures de route de la piste de Gold Coast.

Power a été couronné champion de la série IndyCar en 2014 et il a remporté 34 courses en carrière, mais il est plus connu en Amérique du Nord. Il espère que cela changera après la victoire la plus prestigieuse de sa carrière.

«C’est très spécial d’être le premier Australien à gagner les 500 Milles d’Indianapolis, a-t-il avoué. Peut-être qu’on me reconnaîtra davantage maintenant. Je ne crois pas que beaucoup de gens savent qui je suis là-bas.»

Ils ont beau conduire dans des championnats différents, il y a néanmoins beaucoup de similitudes entre Ricciardo et Power, comme en témoignent leurs façons très spéciales de célébrer leur victoire.

Devant des membres de la famille princière de Monaco, Riccciardo y est allé de son fameux «Shoey», buvant le champagne de la victoire dans son botillon de pilote. Plus tard, toujours en conbinaison de course, il a plongé tête première dans une piscine lors d’une fête de l’équipe Red Bull.

Pour ne pas être en reste, Power a célébré sa victoire tant attendue à Indianapolis en hurlant quelques jurons dans la radio de son équipe. Puis, dans l’aire du vainqueur, la tradition de la course s’est poursuivie lorsqu’on lui a tendu une bouteille de lait, il en a bu une gorgée, puis il a versé le reste sur sa tête et sur celles de ses équipiers.