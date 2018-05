BALTIMORE — Anthony Rendon a appuyé une solide performance du lanceur partant Gio Gonzalez en claquant un circuit de trois points lundi après-midi, et les Nationals de Washington ont poursuivi sur leur lancée en blanchissant les Orioles de Baltimore 6-0.

En sept manches et deux tiers, Gonzalez (6-2) a donné six coups sûrs et permis aux Nationals d’interrompre une séquence de six défaites aux mains de leurs rivaux régionaux. L’artilleur gaucher avait remporté son premier départ face aux Orioles, en 2009, mais n’avait pas gagné à ses neuf tentatives suivantes.

Shawn Kelley a enregistré les quatre derniers retraits du match pour compléter le cinquième blanchissage cette saison face aux Orioles.

À son neuvième départ avec les Orioles, Alex Cobb (1-7) a été coulé par une désastreuse troisième manche de 42 lancers, lors de laquelle Rendon a bouclé son sixième circuit de la saison.

Matt Adams et Michael Taylor ont tous deux obtenu deux coups sûrs et un point produit pour les Nationals, qui ont signé un quatrième gain de suite et un 13e à leurs 18 dernières rencontres.