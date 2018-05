BOSTON — Andrew Benintendi a claqué un circuit de trois points pour aider les Red Sox de Boston à l’emporter 8-3 face aux Blue Jays de Toronto, lundi.

Benintendi est passé à un double du carrousel. Il a couronné une quatrième manche de cinq points avec sa septième longue de la saison.

J.D. Martinez a cogné un circuit en solo pour Boston, qui a perdu une seule fois depuis quatre matches.

Jackie Bradley fils a obtenu un double d’un point, a marqué deux fois et a réussi un catch spectaculaire au champ centre. Le dos au jeu et près de la clôture, il a sauté pour capter une frappe de Kendrys Morales, en sixième.

David Price (5-4) a permis deux points et quatre coups sûrs en cinq manches.

Teoscar Hernandez a cogné un triple d’un point pour les Jays, qui ont une fiche de 4-11 depuis 15 matches. Hernandez a aussi frappé un double.

Aaron Sanchez (2-5) a donné sept points et neuf coups sûrs en cinq manches. Il a un dossier de 0-3 à ses cinq derniers départs, avec une moyenne de 5,96.

Le troisième but Josh Donaldson a quitté à cause de raideurs au mollet gauche, après trois présences au bâton (un simple et deux buts sur balles). Son cas sera évalué mardi.

Pour la première fois de sa carrière, Russell Martin était dans la formation partante comme voltigeur de gauche. Le vétéran de 35 ans est surtout connu comme receveur, mais on l’a récemment vu du côté gauche de l’avant-champ.

Les lanceurs partants mardi seront Marco Estrada et Rick Porcello.