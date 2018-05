SAINT-GALL, Suisse — Mario Balotelli a reçu des félicitations de la part de militants anti-racisme pour avoir mis en évidence une bannière raciste affichée par des supporters italiens lors de son match retour avec l’équipe italienne.

Le groupe de lutte contre la discrimination Fare a écrit sur Twitter: «Bravo à Mario Balotelli. Résistons encore une fois au racisme dans le football italien.»

Une banderole avec la mention en italien «Mon capitaine est de sang italien» a été déployée lors de la victoire de 2-1 de l’Italie aux dépens de l’Arabie Saoudite, lundi, en Suisse.

Balotelli a marqué le premier but à l’aide d’un puissant tir à son premier match avec l’équipe nationale depuis la Coupe du monde 2014.

Sur son compte Instagram, Balotelli a posté une image de la banderole, ajoutant son propre message: «On est en 2018 les gars. Réveillez-vous!»

Fare, l’acronyme en anglais «Football Against Racism in Europe» (Football contre le racisme en Europe), est maintenant une organisation mondiale. L’organisme a longtemps travaillé avec l’UEFA et aidera la FIFA à surveiller la discrimination lors des matchs de la Coupe du monde en Russie.