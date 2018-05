Jordan Hicks ne peut expliquer d’où lui vient la vélocité de ses lancers. Et pour être honnête, la sensationnelle recrue des Cardinals de St. Louis n’a pas vraiment envie de se lancer dans pareil exercice. Il préfère ne pas trop y penser.

Le releveur de 21 ans s’installe au monticule et fait le vide avant d’amorcer son élan, qu’il pourrait exécuter même s’il se trouvait à l’intérieur d’une cabine téléphonique. Rien d’exagéré. Que des balles de feu, qui laissent croire que la vitesse enregistrée au radar est, dans les faits, une erreur.

101. 102. 103. 104. 105.

C’est le genre de vélocité qui crée des ondes de choc chez les spectateurs et dans l’abri adverse. C’est aussi le genre de vélocité qui a permis à Hicks de passer par-dessus les niveaux AA et AAA, directement jusqu’aux Ligues majeures cette année.

Même Hicks, qui semble destiné à remplacer Aroldis Chapman — le spécialiste de la courte relève des Yankees de New York — à titre d’artilleur le plus puissant du Baseball majeur, ne peut s’empêcher de jeter un bref coup d’oeil vers le tableau indicateur après l’un de ses lancers.

«J’aime ça parce que je sais que j’y ai mis beaucoup d’effort, a précisé Hicks. C’est quoi le résultat final?»

En général, ce sont des retraits. Grâce à une balle rapide qui surpasse régulièrement les 100 milles à l’heure, Hicks affiche un dossier de 2-1 et une moyenne de points mérités de 1,75 en 24 matchs avec les Cardinals cette saison. Surtout, il a apporté un peu de stabilité à un enclos des releveurs erratique.

Il reste que Hicks est encore en mode apprentissage. En 24 manches et deux tiers, il a accordé 16 buts sur balles et inscrit 11 retraits sur des prises. Toutefois, le gérant Mike Matheny se montre encouragé par le fait que Hicks essaie de maîtriser l’art de lancer plutôt que d’essayer de propulser la balle toujours plus fort.

Bien qu’il comprenne pourquoi tant d’attention est accordée aux exploits de Hicks — comme ce match contre les Phillies de Philadelphie, le 20 mai, où cinq lancers consécutifs contre Odubel Herrera ont atteint une vitesse d’au moins 103 m/h — Matheny est satisfait de l’attitude de son jeune lanceur.

Trois jours après sa démonstration de puissance contre Herrera, Hicks a inscrit deux retraits au bâton en une manche de travail face aux Royals de Kansas City.

«J’avais peur qu’il tente d’enregistrer une vitesse de 112 m/h, mais il a plutôt connu sa meilleure sortie de la saison. Il ne se retenait pas, mais c’était sous contrôle et dans la zone (des prises)», a expliqué Matheny.

«Ce sont les choses dont nous avons besoin, a renchéri le gérant des Cardinals. Il peut lancer aussi fort qu’il le veut, mais la maîtrise de ses lancers importe, et il doit avoir un plan et non pas seulement tenter d’épater la galerie.»

En fait, Hicks accomplit un peu les deux.

Le deuxième-but Josh Harrison, des Pirates de Pittsburgh, aime s’installer solidement dans le rectangle des frappeurs, une philosophie qui a contribué à faire en sorte qu’il soit atteint par 23 tirs des lanceurs adverses. Samedi dernier, son coéquipier Jordy Mercer l’a averti que la balle rapide de Hicks se dirige vers les frappeurs droitiers, ce qui n’a pas empêché de Harrison d’adopter la même approche.

À son premier lancer, Hicks a laissé filer une balle rapide de 101 m/h qui est passée à quelques centimètres de l’auriculaire gauche de Harrison, celui qu’il s’est fracturé lorsqu’il a été atteint par Jose Urena, des Marlins de Miami, à la mi-avril. Par la suite, on a senti le frappeur des Pirates un peu moins à l’aise.

«Je peux vous dire que ça vient vite!, a admis Harrison. Lors du premier lancer — et vous pouvez aller voir la reprise — j’ai ramené mes mains vers moi et j’ai dit ‘Ooooooh’!».

Hicks a été invité au camp des Ligues majeures ce printemps, pour la première fois, mais son séjour a été bref alors qu’il avait de la difficulté à se présenter à l’heure aux réunions.

Rappelé vers la fin du camp, Hicks a effectué un départ de dernière minute lors d’un match préparatoire contre une formation presque complète des Nationals de Washington, le 25 mars. Il n’a concédé qu’un seul coup sûr.

Ce fut le genre de performance qui n’a pas laissé le choix aux Cardinals; l’arsenal de lancers de Hicks était tellement bon qu’il devenait insensé de le retourner dans les ligues mineures.

«Si je n’avais pas bien fait ce jour-là, je ne serais pas ici», a déclaré Hicks.

Peut-il lancer plus fort encore? Peut-être. C’est ce qui rend la situation amusante.

Hicks n’aurait jamais cru que ses lancers dépasseraient la barre des 100 m/h. Parfois aujourd’hui, ce plateau représente son seuil.

«J’essaie seulement de faire travailler mes jambes et lancer fort, a expliqué Hicks. Fort, fort.»