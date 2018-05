FLORHAM PARK, N.J. — Le receveur de passes des Jets de New York Jermaine Kearse et son coéquipier, le bloqueur gauche Kelvin Beachum, ont affirmé que la nouvelle politique au sujet de l’hymne national adoptée par la NFL est «décevante» et que les propriétaires d’équipe «ont raté la cible».

Les propriétaires d’équipes de la NFL ont voté las emaine dernière en faveur d’une règle obligeant les joueurs à demeurer debout pendant le «Star-Spangled Banner» ou de demeurer dans le vestiaire. Certains joueurs se sont agenouillés pendant l’hymne américain au cours des deux dernières campagnes afin de protester contre la brutalité policière et les iniquités raciales.

Le président et propriétaire intérimaire des Jets, Christopher Johnson, a déclaré peu de temps après l’adoption de cette nouvelle politique par la NFL qu’il ne punirait pas ses joueurs pour des manifestations pacifiques et qu’il paierait toutes les amendes potentielles qui pourraient découler de ces protestations.

Kearse souhaite que plus d’autres propriétaires de la NFL puissent agir davantage comme Johnson en appuyant leurs joueurs et en discutant avec eux.