ANAHEIM, Calif. — Les Ducks d’Anaheim ont consenti un contrat d’entrée de trois ans à l’attaquant québécois Antoine Morand, mardi.

L’équipe en a fait l’annonce par voie de communiqué, mais les termes financiers n’ont pas été dévoilés.

Âgé de 19 ans, Morand a aidé le Titan d’Acadie-Bathurst à remporter la coupe du Président et la coupe Memorial cette saison. Pendant les séries de la LHJMQ, il a récolté huit buts et 19 points en 20 parties. Il a aussi obtenu une mention d’assistance sur le but victorieux contre les Pats de Regina, en finale du tournoi canadien.

Sélectionné au deuxième tour et au 60e rang par les Ducks lors du repêchage de 2017, Morand a obtenu 68 buts et 200 points en 181 matchs dans la LHJMQ, tous dans l’uniforme du Titan. Il a connu des sommets offensifs cette saison au chapitre des points (76), des aides (50) et des buts vainqueurs (8).

Avant le repêchage du circuit Courteau, qui aura lieu samedi, Morand passera du Titan aux Mooseheads de Halifax dans une transaction qui sera confirmée vendredi.