OTTAWA — Pierre Lafontaine a démissionné mardi de son poste de chef de la direction et secrétaire général de Cyclisme Canada, a annoncé l’organisation.

Pour aider à la transition, Lafontaine continuera de travailler avec l’équipe senior de gestion jusqu’au 8 juin.

Le conseil d’administration de Cyclisme Canada travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de gestion au cours de la période de transition.

Matthew Jeffries sera le chef de la direction par intérim. La recherche d’un remplaçant débutera immédiatement.

«Nous tenons à remercier Pierre pour sa contribution à Cyclisme Canada et lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs, a déclaré par communiqué le président de Cyclisme Canada, John Tolkamp. Alors que nous entrons dans un nouveau chapitre de leadership, nous continuons à avoir confiance en notre plan stratégique. Notre équipe reste concentrée sur la préparation olympique et paralympique pour Tokyo 2020, ainsi que sur le soutien et le développement des athlètes, des entraîneurs et des officiels à travers le Canada. En collaboration avec nos partenaires du sport partout au pays, notre mandat de servir et de développer le cyclisme au Canada ne faiblit pas.»

L’équipe canadienne de water-polo féminin a perdu 12-5 contre les États-Unis, mardi, alors que se poursuivait la Super Finale de la Ligue mondiale.

Le Canada avait démarré le tournoi en battant la Russie 11-9, lundi.

Mardi, les Américaines ont porté un dur coup en dominant le troisième quart 5-0, après un score de 5-3 en leur faveur à la demie.

Les buteuses du Canada ont été Shae Fournier (deux fois), Joelle Bekhazi, Emma Wright et Monika Eggens.

«Les États-Unis ont dicté le rythme. Nous en étions toujours à essayer de rattraper la cadence, a dit l’entraîneur adjoint des Canadiennes, David Paradelo. Les Américaines ont beaucoup d’expérience, et ç’a paru. Nous avons joué de façon honnête en première demie. Nous avons bien fait en défense fixe, mais nos filles ont souvent été battues en transition.»

Bekhazi est de Pointe-Claire. Les autres Québécoises dans l’équipe sont Élyse Lemay-Lavoie, Krystina Alogbo, Axelle Crevier et Clara Vulpisi.

Dans l’autre match du Groupe B, la Russie a prévalu 22-10 face aux Japonaises, les prochaines rivales du Canada, mercredi.