CLEVELAND — Michael Brantley, Jose Ramirez et Jason Kipnis ont tous frappé un circuit en solo et les Indians de Cleveland ont battu les White Sox de Chicago 7-3, mardi soir.

Brantley a réussi trois coups sûrs et il a placé une balle en lieu sûr dans un 18e match de suite, la plus longue séquence active des Majeures. Il a cogné un circuit en troisième manche et il a ajouté un simple d’un point en septième.

Ramirez a réussi son 16e coup de quatre buts de la saison, un sommet chez les Indians. Il a aussi produit un point en première manche, grâce à un double.

Kipnis a imité ses coéquipiers en huitième manche pour les Indians, qui ont gagné quatre parties de suite.

Mike Clevinger (4-2) a accordé un point et quatre coups sûrs en six manches et deux tiers. Il a également retiré sept frappeurs au bâton.

Les White Sox ont perdu cinq de leurs six dernières sorties et ils montrent la pire fiche des Majeures (16-36). Lucas Giolito a alloué cinq points en six manches.

Tim Anderson a réussi un simple d’un point pour les White Sox, en deuxième manche. Daniel Palka avait amorcé la manche avec un double et c’est lui qui est venu marquer. Palka a aussi claqué une longue balle en solo en neuvième manche, aux dépens de Dan Otero.