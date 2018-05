PITTSBURGH — Kyle Schwarber et Ben Zobrist ont cogné des circuits de deux points et les Cubs de Chicago ont défait les Pirates de Pittsburgh 8-6, mardi.

Anthony Rizzo a frappé une longue balle en solo, un deuxième circuit en deux soirs. Il a produit sept points à ses cinq derniers matches.

Jason Heyward a claqué trois coups sûrs pour les Cubs, qui sont invaincus depuis trois matches.

Jon Lester (5-2) a retiré six frappeurs au bâton en six manches, accordant quatre points et huit coups sûrs. Il n’a pas donné de but sur balles.

Brandon Morrow a obtenu un 12e sauvetage.

Elias Diaz et Austin Meadows ont frappé des circuits pour les Pirates, qui perdaient un quatrième match de suite. La défaite est allée au releveur Edgar Santana (2-1).

Cards 6 Brewers 1

Quatre points en deuxième ont mené les Cards de St. Louis à la victoire face aux Brewers de Milwaukee, 6-1.

Matt Carpenter, Harrison Bader et Francisco Pena ont claqué des circuits en solo pour les Cardinals, victorieux dans trois de leurs quatre derniers matches.

Bader et Pena ont obtenu trois coups sûrs. Carpenter a également soutiré un but sur balles avec les buts remplis.

Michael Wacha (6-1) a donné un point et deux coups sûrs en six manches et deux tiers.

Jordan Hicks s’est chargé des deux dernières manches, retirant quatre frappeurs sur des prises.

Jonathan Villar a cogné un double d’un point pour les Brewers, qui avaient remporté quatre matches d’affilée.

Zach Davies (2-5) a permis cinq points, huit coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches.