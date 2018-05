BOSTON — Sandy Leon a frappé un circuit et deux doubles, Xander Bogaerts a aussi claqué une longue balle et les Red Sox de Boston ont battu les Blue Jays de Toronto 8-3, mardi soir, pour égaler leur deuxième meilleur début de saison de leur histoire.

J.D. Martinez a également cogné deux des six doubles des Red Sox (38-17), qui ont gagné huit de leurs 10 dernières parties pour conserver la meilleure fiche des Majeures. Il s’agit de leur meilleur dossier après 55 matchs depuis 2002. Seule l’équipe de 1946 avait connu un meilleur départ (42-13).

Les Red Sox l’avaient aussi emporté 8-3 contre les Blue Jays, lundi après-midi.

Rick Porcello a alloué trois points, dont deux mérités, et cinq coups sûrs en six manches et deux tiers de travail. Les Blue Jays ont rempli les sentiers contre Hector Velazquez, en neuvième, mais Craig Kimbrel a obtenu les deux derniers retraits de la rencontre pour enregistrer un 17e sauvetage cette saison.

Marco Estrada (2-6) a accordé quatre points et sept coups sûrs en trois manches et deux tiers, perdant ainsi une cinquième décision de suite depuis le 26 avril. Justin Smoak a réussi un coup de quatre buts pour les Blue Jays, qui ont perdu 12 de leurs 16 derniers matchs.

Les Red Sox menaient 5-1 après six manches, mais les Blue Jays ont réduit l’écart en septième manche. Russell Martin a été atteint après un retrait. Les visiteurs ont rempli les sentiers, mais Porcello a retiré Luke Maile sur des prises pour le deuxième retrait.

Curtis Granderson a ensuite frappé un roulant hors de la portée du joueur de premier but Mitch Moreland, mais le joueur de deuxième coussin Dustin Pedroia a saisi la balle avant de la lancer vers Porcello. Ce dernier a tenté de toucher le but en captant la balle, mais celle-ci a touché son gant avant de rouler vers la clôture. Les Blue Jays ont porté le pointage à 5-3.

Appelé en relève, Joe Kelly a mis fin à la menace en retirant Kevin Pillar sur des prises.

Bogaerts a permis aux Red Sox de respirer en réussissant une longue claque en solo par-dessus le monstre vert, en septième manche. Leon a fait des siennes dès la manche suivante, envoyant une offrande de Danny Barnes dans l’enclos des releveurs, au champ droit.

Pendant la rencontre, Pedroia a obtenu un premier coup sûr cette saison. Il a frappé un simple en sixième manche, recevant les applaudissements nourris des spectateurs présents au Fenway Park. Le joueur le plus utile de l’Américaine en 2008 avait amorcé la saison sur la liste des blessés en raison d’une intervention chirurgicale au genou, subie au mois d’octobre.