LAS VEGAS — Don Cherry a mis le commissaire de la LNH, Gary Bettman, sur la sellette en lui demandant d’offrir une équipe d’expansion à la ville de Québec.

Cherry et le coanimateur Ron McLean discutaient mercredi soir dans le cadre de la chronique «Coach’s Corner» sur le réseau CBC lors du premier entracte du deuxième match de la finale de la Coupe Stanley entre les Capitals de Washington et les Golden Knights de Vegas, une équipe d’expansion. Bettman se tenait à proximité et les commentateurs l’ont invité à se présenter devant la caméra.

«Gary, ce que je dois vous dire, c’est que Québec est incroyable pour moi, a déclaré Cherry. Il n’y a jamais eu de rivalité au hockey ou dans un sport comme celle entre Québec et Montréal. Je pense qu’ils ont été très bons, ils ont gardé leur bouche fermée, ils n’ont pas dit un mot.»

Les Nordiques de Québec ont fait leurs débuts dans la LNH en 1979 dans le cadre de l’intégration de formations de l’Association mondiale de hockey au sein de la LNH. Les Nordiques ont développé une féroce rivalité avec le Canadien de Montréal. En 1995, l’équipe a déménagé à Denver et est devenue l’Avalanche du Colorado.

En 2015, Québec a présenté une candidature pour obtenir une équipe d’expansion. Malgré la construction du Centre Vidéotron, la candidature de Québec a été reportée à une date ultérieure. L’aréna de 18 259 sièges a accueilli plusieurs matchs de préparatoire de la LNH et est le domicile des Remparts de Québec, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

«Il y avait 18 000 personnes là-bas, ils ont un tout nouveau bâtiment, ils sont prêts, je pense que c’est fantastique, a déclaré Cherry avant que McLean ne tire Bettman devant la caméra. Qu’en pensez-vous? Je pense qu’ils le méritent vraiment.»

S’adressant à Bettman, McLean a expliqué que bien que Cherry soutienne l’expansion à Québec, ce n’était pas le cas du propriétaire des Bruins de Boston, Jeremy Jacobs, qui a récemment exprimé une certaine réticence à cette idée.

«Beaucoup d’enjeux, qu’ils soient logistiques ou autres, a déclaré Bettman en répondant à McLean. M. Jacobs a exprimé son opinion et son scepticisme, mais il n’y a rien d’enclenché présentement et il n’a qu’un vote.»

Cherry a répliqué en réaffirmant son appui pour Québec, puis Bettman s’est penché vers McLean avant d’ajouter que «je pense que sa popularité (à Cherry) vient d’augmenter à Québec».