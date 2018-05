LAS VEGAS — Lars Eller a inscrit un but et deux aides et les Capitals de Washington menaient 3-2 face aux Golden Knights de Vegas après deux périodes de jeu lors du deuxième match de la finale de la Coupe Stanley, mercredi.

Les Golden Knights ont gagné le premier match 6-4, lundi.

James Neal a ouvert le pointage pour les Golden Knights, mais le vent a rapidement tourné. Eller, puis Alex Ovechkin, en avantage numérique, et Brooks Orpik ont répliqué pour les Capitals. Le défenseur des Golden Knights Shea Theodore a ensuite réduit l’écart à un seul but tard en deuxième période, aussi en avantage numérique.

Le gardien des Golden Knights Marc-André Fleury avait accordé trois buts sur 20 tirs lors des 40 premières minutes de jeu. À l’autre bout de la patinoire, Braden Holtby avait stoppé 22 lancers.

Le match no 3 sera présenté samedi, à Washington.

Neal a ouvert le bal après qu’il eut touché au vol un lob de Luca Sbisa en entrée de zone, ce qui lui a permis de battre le défenseur Dmitry Orlov à la ligne bleue des Capitals. Il a surpris Holtby à l’aide d’un tir des poignets précis à 7:58.

Eller a répliqué avant la fin du premier vingt, avec 2:33 à faire et alors que les deux équipes évoluaient avec un joueur en moins. Andre Burakovsky a aidé Eller à gagner une mise en jeu à la gauche de Fleury et a remis de l’autre côté au défenseur Michal Kempny. Ce dernier a rejoint Eller à l’aide d’une autre passe transversale et Eller a pu tirer dans une cage abandonnée.

Ovechkin a ensuite donné les devants aux visiteurs en avantage numérique après 5:38 de jeu en deuxième période. Il a complété un tic-tac-toe amorcé par Nicklas Backstrom et Eller avec un tir sur réception qui s’est faufilé entre la jambière et le bouclier de Fleury.

Les Capitals sont revenus à la charge à 9:41. Eller a remis le disque à contre-courant à Brooks Orpik en entrée de zone et le tir du défenseur des Capitals a dévié sur un rival avant de surprendre Fleury.

Les Golden Knights ont enfin redonné signe de vie avec 2:13 à faire à l’engagement, en avantage numérique. Theodore a battu Holtby à l’aide d’un tir de la ligne bleue précis pendant que la vue du gardien était voilée par William Karlsson et Alex Tuch.

Jakub Vrana est passé à quelques centimètres de restaurer l’avance de deux buts des siens avant la fin du deuxième vingt, mais son tir à la suite d’une remise d’Eller lors d’une descente à deux contre un a atteint le poteau à la gauche de Fleury.

Le centre des Capitals Evgeny Kuznetsov a quitté la rencontre à mi-chemin en première période après avoir encaissé une sévère mise en échec du défenseur Brayden McNabb. Kuznetsov, qui domine les Capitals avec 25 points depuis le début des séries, semblait blessé au poignet gauche.