MONTRÉAL — Un match préparatoire opposant les Canadiens de Montréal aux actuels finalistes de la Coupe Stanley, les Capitals de Washington, aura lieu le 20 septembre prochain, en soirée, au Centre Vidéotron à Québec.

Le promoteur de l’évènement, evenko, annonce par voie de communiqué que les personnes intéressées par ce match pourront se procurer des billets à compter de ce samedi matin.

Le 18 septembre dernier, un affrontement préparatoire entre les Canadiens et les Bruins de Boston avait attiré moins de 9250 spectateurs au Centre Vidéotron. Neuf jours plus tard, un peu plus de 14 450 personnes avaient assisté à un autre match présenté à Québec, cette fois face aux Maple Leafs de Toronto.