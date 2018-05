PARIS — Le parcours de Denis Shapovalov aux Internationaux de tennis de France a pris fin au deuxième tour.

Le Canadien âgé de 19 ans, 24e tête de série, a été éliminé 5-7, 7-6, 7-5 et 6-4 jeudi par l’Allemand Maximilian Marterer.

Dans une lutte entre deux tennismen qui ont accédé au tableau principal à Roland Garros pour la première fois de leur carrière, Shapovalov a commis plus de doubles fautes (11) que d’as (six), et beaucoup plus de fautes directes (82) que de coups gagnants (52). Le représentant de l’unifolié est ainsi devenu la 10e tête de série à être éliminée depuis le début de la compétition.

Shapovalov, de Richmond Hill, en Ontario, était le dernier joueur canadien toujours en lice dans le tableau principal.

Peter Polansky, de Thornhill, en Ontario, et Vasek Pospisil, de Vancouver, ont perdu leur match de premier tour plus tôt cette semaine.

Ce revers a mis un terme aux espoirs d’un éventuel match revanche entre Shapovalov et le «roi de la terre battue», Rafael Nadal, au quatrième tour.

Pospisil doit disputer un match de double masculin un peu plus tard jeudi.