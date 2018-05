LAUSANNE, Suisse — Usain Bolt ne retrouvera pas sa neuvième médaille d’or olympique.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté jeudi l’appel du sprinter jamaïcain Nesta Carter au sujet de sa disqualification des Jeux olympiques de Pékin, en 2008, pour unt est antidopage positif décelé huit ans plus tard.

Carter a couru la première manche du relais 4X100 m, où Bolt a été utilisé troisième pour aider la Jamaïque à l’emporter en un record mondial de 37,10 secondes.

Lors de nouvelles analyses des échantillons des JO 2008 effectuées par le Comité international olympique (CIO) en 2016, il a été prouvé que Carter avait utilisé de la méthylhéxaneamine, un stimulant. La Jamaïque a été disqualifiée et privée de son titre.

Le TAS a rejeté les arguments de Carter, qui prétendait que les résultats devaient être ignorés ou encore que la décision du CIO devrait être infirmée en raison «d’erreurs alléguées».

Ce verdict n’est toutefois pas une surprise et prive ainsi Bolt d’un palmarès parfait aux 100, 200 et 4X100 m olympiques. Bolt a pris part aux jeux de 2008, 2012 et 2016.

Cette décision vient également confirmer la victoire de Trinité-et-Tobago , représentée par Keston Bledman, Marc Burns, Emmanuel Callender, Richard Thompson et Aaron Armstrong en Chine. Le CIO devrait maintenant déplacer le Japon de la troisième à la deuxième place, ce qui permettrait au Brésil de monter sur le podium.

Michael Frater et Asafa Powell complétaient l’équipe jamaïcaine à Pékin.

Carter, maintenant âgé de 32 ans, faisait également partie de l’équipe de relais en compagnie de Bolt lors des victoires des Mondiaux de 2011, 2013 et 2015. Ils étaient également coéquipiers quand la Jamïque a établi une autre marque mondiale au relais 4X100 m des Jeux de Londres, en 36,84 secondes.

Des dizaines d’athlètes ont été trouvées coupables de dopage à la suite de nouvelles analyses des échantillons récoltés aux JO 2008 et 2012, ordonnées par le CIO. Le cas de Carter était le seul impliquant la Jamaïque.