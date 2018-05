TORONTO — Aucun détail n’est insignifiant aux yeux de Marc Trestman.

L’entraîneur-chef des Argonauts de Toronto a conclu la séance d’entraînement de jeudi en montrant à ses joueurs de quelle façon il souhaitait les voir s’aligner pendant l’interprétation de l’«Ô Canada» avant leur match préparatoire de vendredi, face aux Tiger-Cats de Hamilton.

Trestman avait fait la même chose l’an dernier, à sa première campagne avec les Argos. Comme une majorité de vétérans ne sera pas en uniforme pour ce duel, Trestman a montré à ses plus jeunes joueurs exactement où il veut les voir s’aligner et de quelle façon tenir leur casque.

«C’est un détail, mais surtout une question de respect, a expliqué Trestman. Pour un joueur américain à qui on donne le droit de venir gagner sa vie ici, ça devrait être une raison suffisante.»

Trestman a ajouté qu’il s’agissait aussi pour lui de démontrer du respect pour ceux qui sont morts au combat en défendant le Canada, ainsi que pour tout ce que représente l’hymne national.

«Nos joueurs et nos partisans ont des membres de leur famille qui ont payé le prix ultime, a-t-il dit. Chacun de nos joueurs américains comprend cela. Ils sont aussi conscients de l’occasion qui leur est offerte de venir jouer ici et de la façon dont ils sont traités pendant leur passage ici.

«Notre équipe était très fière de faire cela l’an dernier. Nos joueurs ont immédiatement compris ce qu’on voulait faire et l’ont fait de mieux en mieux au fur et à mesure que la saison a progressé. Plusieurs de nos joueurs cette saison tentent d’apprendre comment le faire. Vous auriez dû voir leur visage, non seulement ils respectaient la consigne, mais ils étaient intéressés à le faire comme il se doit.»