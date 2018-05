BIRMINGHAM, Ala. — Ariya Jutanugarn, Sarah Jane Smith et Jeongeun Lee6 ont chacune remis une carte de 67 (moins-5), jeudi, et elles partagent la tête à l’issue de la première ronde de l’Omnium féminin des États-Unis à Shoal Creek.

Jutanugarn a passé plusieurs heures seule en tête avant de voir Smith et Lee la rattraper en début de soirée. Les conditions de jeu ont été meilleures que ce à quoi plusieurs s’attendaient en raison de fortes pluies ces derniers jours.

Jutanugarn, de Thaïlande, et Smith, d’Australie, ont chacune réussi un aigle et cinq oiselets contre deux bogueys. Lee, de la Corée du Sud, a quant à elle réussi cinq oiselets sur un parcours qui a été détrempé ces derniers jours et semaines, forçant l’annulation de la ronde d’entraînement de mardi et limitant le temps disponible sur le parcours à la veille du tournoi.

Danielle Kang, la gagnante en 2014 Michelle Wie, la Sud-Coréenne Ji-Hyun Kim et la Suédoise Linn Grant, qui possède le statut d’amateur, se retrouvent à égalité au quatrième rang à moins-3.

Brooke Henderson, de Smiths Falls, Ont., a joué une ronde de 73 et elle fait partie d’un groupe à égalité au 44e rang, tandis qu’Alena Sharp, de Hamilton, a inscrit un pointage de 75 pour s’installer à égalité au 74e rang. Céleste Dao, de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et qui a le statut d’amateur, a bouclé sa ronde en 83 coups et elle se retrouve à égalité au 151e échelon.