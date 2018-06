OAKLAND, Calif. — Les Warriors de Golden State ont gagné 124-114 en prolongation contre les Cavaliers de Cleveland dans le premier match de la finale de la NBA, jeudi, après une fin bizarre au quatrième quart.

Une prolongation a été nécessaire puisque J.R. Smith, des Cavaliers, n’a jamais tenté de tir pour donner la victoire aux siens après un lancer franc raté par George Hill avec 4,7 secondes au cadran, croyant apparemment que les Cavaliers menaient alors que le score était plutôt égal.

Les Warriors ont profité de leur deuxième chance, commençant la prolongation avec une séquence de 9-0 à leur avantage.

Les Cavaliers ont gaspillé la meilleure performance de LeBron James en séries éliminatoires avec 51 points.

Stephen Curry a inscrit 29 points pour les Warriors.

Alors que le match était presque terminé, James s’en est pris verbalement à Curry et Klay Thompson, puis Tristan Thompson et Draymond Green se sont chamaillés quelques instants plus tard. Après une consultation vidéo, les arbitres ont expulsé Thompson avec 2,6 secondes au cadran.

Les deux équipes s’affrontent en finale de la NBA pour une quatrième année de suite. Les Warriors ont eu le meilleur en 2015 et 2017, tandis que les Cavaliers ont triomphé en 2016.

Le match no 2 sera présenté dimanche, à Oakland.