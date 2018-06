DÉTROIT — Les Blue Jays de Toronto ont inscrit le nom du frappeur de puissance Josh Donaldson sur la liste des blessés en vertu d’une blessure au mollet gauche.

L’équipe a annoncé la manoeuvre vendredi avant d’affronter les Tigers de Detroit et elle est rétroactive en date de jeudi.

Les Blue Jays ont également rappelé le lanceur gaucher Tim Mayza du niveau AAA pour prendre la place de Donaldson dans leur formation.

Donaldson a raté 18 matchs plus tôt cette saison en raison d’une inflammation à l’épaule droite.

En 36 rencontres cette saison, Donaldson présente une moyenne de ,234 avec cinq circuits et 16 points produits.

Plus tôt vendredi, les Blue Jays avaient retiré les noms de l’arrêt-court Aledmys Diaz et du voltigeur Randall Grichuk de la liste des blessés, en plus de rétrograder le voltigeur Dwight Smith fils et le lanceur droitier Jake Petricka au niveau AAA.