WASHINGTON — James Neal est devenu une source de leadership et une inspiration chez les Golden Knights de Vegas durant leur improbable poussée jusqu’à la finale de la Coupe Stanley.

C’est donc sans surprise que le vétéran de 11 saisons s’est fait un devoir d’aller aux devants d’Alex Tuch, une recrue de 22 ans qui a raté une chance inouïe d’inscrire le but égalisateur tard lors du deuxième match, mercredi soir contre les Capitals de Washington.

«Je lui ai parlé un peu aujourd’hui, a raconté Neal vendredi. Tout est bien.

«Il en aura une plus grande encore plus tard pendant la série. Il a été très bon pour nous jusqu’à maintenant et ce n’est plus nécessaire de penser à cela. En fin de compte, il s’agit d’un arrêt extraordinaire et il vous faut tourner la page», a ajouté Neal en parlant de l’arrêt de Braden Holtby avec son bâton, avec un peu moins de deux minutes à jouer à la troisième période, pour préserver la victoire de 3-2 au domicile des Golden Knights.

Les Capitals accueilleront les Golden Knights samedi soir avec une série égale 1-1.

Les Golden Knights ont arraché un gagnant lorsqu’ils ont choisi Neal des Predators de Nashville lors du repêchage d’expansion de juin dernier. Ils ont mis la main sur un attaquant talentueux, qui compte maintenant 11 saisons consécutives d’au moins 20 buts, et sur un joueur idéal pour une équipe qui devait former un groupe homogène rapidement pour connaître du succès.

«Il est un leader naturel, a déclaré l’ailier droit Ryan Reaves, des Golden Knights. Il aime sonner la charge. Lorsqu’il a quelque chose à dire, il va le dire et les gens vont écouter.»

L’année dernière avec les Predators, Neal a participé à la grande finale mais son équipe s’est inclinée aux mains des Penguins de Pittsburgh. Voilà qu’il a une autre chance.

«C’est une équipe bien spéciale et un groupe de joueurs bien spéciaux, affirme Neal. J’ai participé à la finale avant et j’essaie seulement de donner de petits conseils. J’essaie de donner l’exemple, de faire les bonnes choses sur la glace. Nous avons un groupe qui répond bien.»

Marc-André Fleury est le seul autre joueur des Golden Knights qui a vécu une finale de la coupe Stanley, et il arrive que le gardien sorelois et Neal alternent quand vient le temps de conseiller leurs coéquipiers.

«Il occupe une place importante dans le vestiaire, confie Fleury au sujet de Neal. Il a joué en finale et c’est bon d’avoir des joueurs comme ça pour partager leur expérience.»

«Vous pouvez voir à quel point il veut gagner, renchérit l’ailier gauche David Perron.

«Après avoir connu la défaite l’an dernier, il veut vraiment la coupe cette fois-ci. Il parle aux joueurs et leur rappelle qu’ils ne savent pas s’ils auront une autre opportunité du genre. Pour cette raison, il est important de tout donner.»

L’entraîneur-chef Gerard Gallant a également fait l’éloge de son vétéran.

«Pour moi, sur la glace est là où ça compte le plus. Lorsqu’il marque des buts comme il l’a fait lors du dernier match, il rend le travail des entraîneurs beaucoup plus facile. James a été remarquable pour nous. Il n’y a aucun doute qu’il aide nos jeunes joueurs.»

Tout particulièrement Tuch.

«Il est un mentor. Il m’a pris à part aujourd’hui et m’a dit ce que j’aurais pu faire de mieux sur ce lancer, mais aussi qu’il me fallait aller de l’avant, a raconté Tuch.

«Tout le monde sait à quel point il est un bon joueur de hockey. Je ne sais pas si les gens savent à quel point il est un leader. Peut-être que la sensation était différente à Nashville. Il a été un grand leader pour nous cette année.»