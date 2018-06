HOUSTON — Les Red Sox de Boston ont libéré Hanley Ramirez, une semaine après l’avoir désigné pour affectation.

Les meneurs de la section Est de l’Américaine ont effectué la manoeuvre avant d’affronter les Astros, à Houston, vendredi soir. Les Red Sox seront responsables des 14,4 millions $ US restants à son contrat, mais la manoeuvre évite une dépense de 22 millions $ en salaire pour Ramirez en 2019.

Ramirez a été désigné pour affectation le 25 mai afin de faire une place dans la formation des Red Sox au deuxième-but Dustin Pedroia, qui était prêt à revenir au jeu après s’être rétabli d’une opération au genou.

Ramirez a frappé pour ,254 avec six circuits et 29 points produits en 44 matchs cette saison en tant que frappeur de choix et premier-but. Il a connu des ratés en mai, frappant pour seulement ,163 avec trois circuits et 12 points produits.

Le joueur âgé de 34 ans a signé un contrat de quatre saisons et 88 millions $ avant la campagne 2015.