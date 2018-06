BUFFALO, N.Y. — Malgré tout l’engouement que Rasmus Dahlin a généré à seulement 18 ans, le défenseur suédois a plaisanté en disant qu’il n’avait jamais fait face à une foule comme celle qui l’attendait vendredi.

Il y avait une dizaine de caméras et deux dizaines de journalistes entassés autour de Dahlin, assis sur un tabouret, dans le cadre de la journée d’évaluation des espoirs de la LNH à Buffalo.

«Ouais, c’est vraiment génial en fait, dit Dahlin, ses cheveux blonds détonnant avec le costume noir qu’il portait. C’est la première fois que je me retrouve devant autant de caméras, je pense. C’est amusant, j’adore ça.»

Dahlin devra s’y habituer, car l’habile défenseur devrait demeurer au centre de l’attention dans les jours précédant le repêchage de la LNH, qui aura lieu à Dallas dans trois semaines. Dahlin devrait alors être le premier à entendre son nom et rejoindre Mats Sundin en tant que seuls joueurs nés en Suède à être sélectionnés au premier rang.

«Si cela se produit, je serai heureux et fier», a déclaré Dahlin, ses yeux grandissant à la mention de Sundin, qui a été sélectionné au premier rang par les Nordiques de Québec en 1989.

À six pieds deux pouces et 181 livres, Dahlin est considéré comme l’espoir le plus prêt pour la LNH en vertu de son talent dans toutes les facettes du jeu. Il est déjà comparé à d’autres grands défenseurs suédois, comme l’ancien des Red Wings de Detroit et sept fois vainqueur du trophée Norris, Nicklas Lidstrom, et le capitaine des Sénateurs d’Ottawa, Erik Karlsson, deux fois vainqueur du Norris.

«Dahlin a le même potentiel, il possède les mêmes caractéristiques, a déclaré le directeur de la centrale de recrutement de la LNH, Dan Marr, à l’Associated Press la semaine dernière.

«Ce n’est pas juste de le comparer à ces joueurs, mais tout ce qui a fait d’eux de grands joueurs de la Ligue nationale de hockey, ce gars l’a aussi dans son jeu, a ajouté Marr. Il est un joueur qui pourrait être la pierre angulaire d’une équipe et il jouera un rôle de premier plan à la ligne bleue pendant des années et des années à venir.»

Ce n’est pas seulement dans un aspect du jeu que Dahlin excelle, a dit Marr. C’est dans tous les aspects.

Que ce soit au niveau physique, offensif ou défensif, Marr a mentionné que Dahlin a «démontré qu’il pouvait se montrer à la hauteur ou se lever pour accomplir tout ce qui doit être fait dans chaque situation».

La présence de Dahlin à Buffalo pour la journée d’évaluation est d’autant plus intéressante que les Sabres possèdent le premier choix.

Le directeur général Jason Botterill ne veut pas confirmer s’il choisira Dahlin, mais l’entraîneur Phil Housley a déjà vanté le potentiel du jeune défenseur.

«J’ai regardé des séquences sur YouTube, et c’est incroyable, a déclaré Housley, un défenseur membre du Temple de la renommée, au Buffalo News le mois dernier. Il va être un joueur complet dans la LNH d’aujourd’hui.»

L’attaquant russe Andrei Svechnikov, qui a joué dans la Ligue de l’Ontario la saison dernière, et Brady Tkachuk, de l’Université de Boston, fils de l’ancienne vedette de la LNH Keith Tkachuk, sont parmi les espoirs classés derrière Dahlin.

Dahlin ne tient rien pour acquis en disant qu’il n’est pas certain des intentions des Sabres.

«Bien sûr, rien n’est fait, a-t-il dit. Oui, j’aimerais être ici, j’ai entendu dire qu’ils ont de grands partisans et tout le monde aime le hockey ici.»

Dahlin a eu son premier contact avec les amateurs de hockey de Buffalo l’hiver dernier alors qu’il faisait partie de l’équipe médaillée d’argent de la Suède au Championnat du monde de hockey junior présenté dans la ville. Il a été nommé meilleur défenseur du tournoi après avoir obtenu six mentions d’aide en sept matchs. À seulement 17 ans, il a ensuite représenté la Suède aux Jeux olympiques d’hiver, où il a participé à deux matchs et amassé une aide.

«J’ai vécu tant de belles expériences, j’ai été dans de nombreux nouveaux endroits et j’ai grandi en tant que personne», a déclaré Dahlin en essayant de mettre l’année en perspective.