BIRMINGHAM, Ala. — Sarah Jane Smith a pris les devants par quatre coups à l’Omnium féminin des États-Unis grâce à une deuxième ronde d’affilée de 67 (moins-5), vendredi, à Shoal Creek.

L’Australienne a bouclé sa ronde avant une interruption de deux heures et 49 minutes en raison d’un orage. La deuxième ronde sera complétée samedi.

Smith avait commencé la journée dans une égalité à trois au sommet du classement avec la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn et la Sud-Coréenne Jeongeun Lee6. Elle se retrouve à moins-10 avant les rondes du week-end, après avoir été incapable de respecter le seuil de qualification à cinq de ses six participations précédentes à l’Omnium féminin des États-Unis.

Jutanugarn a inscrit un oiselet à son premier trou pour passer à moins-6 après huit trous. Lee est retombée à moins-2 avec une deuxième ronde de 75. L’Australienne Su-Hyun Oh a joué 68 et est également à moins-6.

Brooke Henderson, de Smiths Falls, Ont., a déclaré forfait afin de rentrer chez elle pour des raisons familiales. Alena Sharp, de Hamilton, jouait une ronde de plus-1 après sept trous et se retrouvait à plus-4. Céleste Dao, qui est originaire de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et qui a le statut d’amateur, a bouclé sa ronde en 80 coups et pointait au 154e rang à plus-19.