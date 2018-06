DÉTROIT — Nicholas Castellanos a cogné trois coups sûrs, dont un circuit, Miguel Cabrera a aussi frappé un coup sûr à son retour au jeu et les Tigers de Detroit ont battu les Blue Jays de Toronto 5-2, vendredi.

Cabrera a été 1-en-3 avec un but sur balles à son premier match depuis le 4 mai en raison d’une blessure à une cuisse. JaCoby Jones a ajouté deux coups sûrs et deux points produits pour les Tigers, qui ont inscrit une troisième victoire d’affilée et gagné cinq de leurs six derniers matchs.

Blaine Hardy (2-0) a accordé deux points, trois coups sûrs et quatre buts sur balles en six manches pour les Tigers. Il a une fiche de 2-0 avec une moyenne de 2,50 en trois départs depuis qu’il a remplacé Jordan Zimmermann dans la rotation. Quatre releveurs ont terminé le travail, dont Shane Greene en neuvième. Greene a récolté un 14e sauvetage.

Le partant des Blue Jays Jaime Garcia a accordé quatre points sur sept coups sûrs en une manche et deux tiers. Les Blue Jays ont perdu leurs quatre derniers matchs.

Les Tigers ont pris les devants grâce à une poussée de quatre points en deuxième manche. Victor Martinez et James McCann ont lancé le bal avec des simples, et Jones a frappé un triple de deux points tout juste hors de la portée de Kevin Pillar au champ centre. Leonys Martin a suivi avec un roulant productif pour faire 3-0.

Jose Iglesias a frappé un double, a volé le troisième et marqué sur le simple de Jeimer Canderlario après deux retraits pour le quatrième point des Tigers dans la manche. Castellanos a mis fin à la soirée de travail de Garcia avec un autre coup sûr et Danny Barnes a accordé un but sur balles à Cabrera avant de retirer Martinez.

Teoscar Hernandez a réduit l’écart à 4-1 avec un triple en sixième et Kendrys Morales a ajouté un ballon-sacrifice plus tard dans la manche.

Les Blue Jays ont placé le point égalisateur en position de marquer en septième, mais Hernandez a frappé un ballon dans la droite. Castellanos a réussi un circuit en fin de septième pour donner une avance de 5-2 aux Tigers.

Les visiteurs ont rempli les buts avec deux retraits en huitième contre Johnny Barbato. Artie Lewicki a pris le relais au monticule et a retiré Devon Travis pour mettre fin à la manche.