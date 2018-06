BALTIMORE — Sonny Gray a excellé pendant six manches au monticule, Aaron Judge a cogné un circuit et les Yankees de New York ont facilement défait les pathétiques Orioles de Baltimore 4-1 vendredi soir.

Le joueur recrue Gleyber Torres a frappé deux coups sûrs etfait marquer un point pour les Yankees, qui ont gagné leurs trois derniers matchs et qui présentent un dossier de 19 matchs au-dessus de ,500 (36-17).

Gray (4-4) a concédé un point et quatre coups sûrs tout en récoltant six retraits sur des prises. C’est la première fois en 11 départs qu’il n’accorde pas de buts sur balles.

Aroldis Chapman a réussi trois retraits sur des prises en neuvième manche et il a récolté son 13e sauvetage de la saison.

Le circuit de Judge, son 16e de la saison, est venu en septième manche et procuré aux Yankees une avance de 4-1.

Le seul point des Orioles, victimes d’un sixième revers de suite, a été le résultat d’un circuit de Manny Machado dès la première manche.

Indians 4 Twins 7

Eduardo Escobar a claqué deux circuits et a fait marquer quatre points dans une victoire de 7-4 des Twins du Minnesota face aux Indians de Cleveland.

Escobar a donné le ton avec une claque de trois points dès la première manche face au partant des Indians Carlos Carrasco (6-4).

Il est revenu à la charge avec son 10e circuit de la saison en septième manche, aidant les Twins à interrompre une séquence de trois défaites.

Le joueur d’avant-champ en était à son quatrième match d’au moins deux circuits en carrière, et son deuxième cette saison.

Au monticule, Jose Berrios (6-5) a lancé pendant six manches. Il a alloué quatre points, cinq coups sûrs et un but sur balles. Il a également inscrit sept retraits sur des prises.

Fernando Rodney a récolté un 12e sauvetage en 15 opportunités.

Dans la défaite, la première des Indians après six victoires, Edwin Encarnacion a frappé la longue balle.