HAMILTON — Johnny Manziel a complété neuf de ses 11 passes lors de sa première sortie avec les Tiger-Cats de Hamilton, mais les Argonauts de Toronto ont facilement gagné 36-18, vendredi, lors du premier match préparatoire des deux équipes.

Manziel, âgé de 25 ans, n’a certainement pas eu l’air fou, mais il a fait face à une défensive des Argonauts privée de la plupart de ses partants. De plus, les Tiger-Cats ont été très conservateurs dans leur choix de jeux. Le Texan de six pieds et 210 livres, qui s’est joint aux Tiger-Cats il y a deux semaines, a dirigé cinq séquences offensives (22 jeux) et a été particulièrement efficace quand il a dû lancer le ballon alors qu’il était en mouvement.

Cependant, les Tiger-Cats, qui ont employé la majorité de leurs partants, ont commis sept revirements en première demie (deux interceptions, trois échappés et deux sur des troisièmes essais non convertis).

L’ancien vainqueur du trophée Heisman a fait son entrée dans le match tard en première demie et a disputé la majeure partie du troisième quart. Manziel a été solide sur sa dernière possession, orchestrant une poussée de 62 verges sur 12 jeux en 7:27.

Manziel a accumulé 80 verges de gains aériens et a couru deux fois pour 10 verges de gains. Le plus long jeu des Tiger-Cats a toutefois été un retour de botté de dégagement de Frankie Williams de 73 verges jusque dans la zone des buts en fin de troisième quart, ce qui réduisait l’avance des Argonauts à 33-13.

Manziel participait à un premier match depuis qu’il a été libéré par les Browns de Cleveland, de la NFL, le 11 mars 2016. Les Browns ont sélectionné Manziel au premier tour, 22e au total, lors du repêchage de la NFL en 2014.

Il a participé à 14 matchs dans la NFL, mais a compilé une fiche de 2-6 en huit départs en carrière.