ATLANTA — Mike Foltynewicz n’a accordé que deux coups sûrs chemin faisant vers le premier match complet de sa carrière et les Braves d’Atlanta ont blanchi les Nationals de Washington 4-0 vendredi soir.

Détenteurs du premier rang dans la section Est de la Ligue nationale, les Braves ont signé un cinquième gain à leurs sept derniers matchs pour se bâtir un coussin d’un match et demi sur les Nationals.

Foltynewics (5-3), a concédé un simple à Bryce Harper en deuxième manche et a retiré 20 frappeurs de suite avant de concéder un but sur balles à Juan Soto, le premier frappeur en huitième manche.

Il a mis fin au match en inscrivant un retrait sur trois prises contre Harper — son 11e de la soirée — après avoir donné un simple à Trea Turner après deux retraits en neuvième.

À ses cinq derniers départs, il présente un dossier de 3-1 et une moyenne de points mérités de 0,56.

Foltynewics a eu le meilleur sur Stephen Strasburg (6-5), qui a semblé se blesser au poignet gauche. Le droitier des Nationals a quitté la rencontre après six manches et deux tiers.

Les Braves ont marqué tous leurs points en septième manche, dont trois à l’aide du quatrième circuit de la saison de Dansby Swanson.

Cubs 7 Mets 4

Inséré à titre de remplaçant en défensive en sixième manche, Kyle Schwarber a cogné un circuit et a fait marquer quatre points et les Cubs de Chicago sont venus de l’arrière pour vaincre les Mets de New York 7-4.

Les Cubs accusaient un recul de 0-2 en septième manche avant de rebondir et de signer un cinquième gain à leurs six dernières rencontres.

Addison Russell a amorcé la manche avec un simple contre le partant Zack Wheeler. Tommy La Stella a enchaîné avec un simple, son 12e coup sûr à titre de frappeur d’urgence, permettant à Russell de se rendre jusqu’au troisième coussin.

Schwarber a réduit l’avance des Mets de moitié grâce à un ballon sacrifice contre Paul Sewald. Ben Zobrist a ensuite créé l’égalité à l’aide d’un double et a croisé le marbre sur un simple de Kris Bryant.

Schwarber a sorti les Mets du match avec un circuit de trois points, son 11e de la saison, contre Sewald (0-4) par-dessus la clôture du champ centre gauche en huitième.

Les Mets, qui ont amorcé la campagne avec une fiche de 11-1 sous les ordres de leur nouveau gérant Mickey Callaway, ont glissé sous la barrière de ,500 (27-28) pour la première fois de la saison. Ils ont perdu sept de leurs neuf dernières parties, dont quatre de suite devant leurs partisans.

Randy Rosario (2-0) a été crédité de la victoire et Brandon Morrow a mérité un 14e sauvetage en 15 tentatives.