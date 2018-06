LONG POND, Pa. — Kyle Busch a surmonté une pénalité qui l’a relégué en queue de peloton et remporté l’épreuve de la série Xfinity qui s’est déroulée au Pocono Raceway, samedi, signant du même coup sa 189e victoire en carrière en NASCAR.

Busch a réduit le nombre d’épreuves auxquelles il souhaitait participer dans l’antichambre de la série reine du NASCAR et enregistré une première victoire en quatre départs cette saison. Il a triomphé pour la 92e fois en série Xfinity, rehaussant du même coup le record qui lui appartient déjà.

Busch a aussi obtenu 47 victoires en Coupe Sprint et 50 dans la série réservée aux camionnettes, des statistiques qui lui permettent de figurer parmi les pilotes les plus prestigieux de l’histoire des trois disciplines du NASCAR. Busch a dominé tôt dans la course, mais il a écopé d’une pénalité au 27e tour pour avoir enfreint la limite de vitesse dans la ligne des puits.

Il a effectué une remontée au classement à bord de sa Toyota no 18 pendant la portion médiane de la course, avant de larguer ses adversaires en fin d’épreuve.

Chase Elliott a fini deuxième, devant Daniel Hemric, Austin Cindric et Cole Custer.