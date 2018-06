CHICAGO — Jhoulys Chacin et deux releveurs n’ont donné que cinq coups sûrs et les Brewers de Milwaukee ont frappé quatre circuits pour blanchir les White Sox de Chicago 5-0, samedi.

Chacin (4-1) a concédé trois coups sûrs en cinq manches et deux tiers au monticule, aidant les Brewers à signer une sixième victoire en huit matchs. Les meneurs de la section Centrale de la Nationale ont gagné un rare duel contre les White Sox après avoir baissé pavillon 13 fois lors de leurs 16 derniers affrontements.

Josh Hader a obtenu quatre retraits alors que Taylor Williams s’est occupé des huitième et neuvième manches.

Erik Kratz a amorcé la troisième manche avec une longue balle dans la gauche. Jonathan Villar a procuré une avance de 2-0 aux Brewers grâce à un coup de quatre buts, en septième.

Lorenzo Cain a chassé James Shields (1-6) du match grâce à une claque en solo, en huitième manche, et Jesus Aguilar a ajouté un circuit de deux points contre Jace Fry.

Shields a accordé trois points et huit coups sûrs en plus de sept manches, mais il n’a pas connu la victoire dans 11 de ses 12 apparitions cette saison. Les White Sox ont perdu cinq de leurs six dernières sorties.