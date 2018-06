SAINT-LOUIS — Kolten Wong a amorcé la fin de neuvième manche avec un circuit contre Richard Rodriguez et les Cardinals de St. Louis ont vaincu les Pirates de Pittsburgh 3-2, samedi.

Austin Meadows avait égalé le pointage en début de neuvième manche, grâce à une longue balle contre Bud Norris (2-1). Ce dernier a saboté une première avance des Cardinals en 12 tentatives de sauvetage cette saison.

Wong a toutefois procuré la victoire aux siens lorsqu’il a envoyé une balle glissante de Rodriguez (1-2) dans les gradins de droite. Il s’agissait de son deuxième circuit victorieux cette saison et un quatrième en carrière. Les Pirates ont perdu six de leurs huit dernières parties et quatre de leurs cinq dernières contre les Cardinals.

Marcell Ozuna a frappé un 100e circuit en carrière dans les Majeures, en deuxième manche, et un premier en 105 présences au Busch Stadium dans l’uniforme des Cardinals. Tommy Pham a pour sa part cogné un simple d’un point.

Le partant des Cardinals Luke Weaver a alloué un point et quatre coups sûrs en cinq manches.

Chad Kuhl, qui a obtenu le départ pour les Pirates, a permis deux points, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en six manches.