DÉTROIT — Le simple de deux points de John Hicks en huitième a permis de briser l’égalité et les Tigers de Detroit sont venus de l’arrière pour défaire les Blue Jays 7-4, samedi après-midi.

Miguel Cabrera a amorcé la huitième en inscrivant un simple aux dépens de Seunghwan Oh (1-1), alors qu’il n’y avait qu’un seul retrait. Il a été remplacé par le coureur substitut Victor Reyes. Victor Martinez a par la suite frappé un double et Ronny Rodriguez l’a remplacé sur les sentiers.

Les Blue Jays ont intentionnellement envoyé Niko Goodrum au premier but pour remplir les sentiers. Après avoir été retiré à ses trois premières présences au bâton, Hicks a envoyé un simple de deux points par-dessus la tête du joueur de deuxième but Devon Travis.

JaCoby Jones a ajouté un ballon-sacrifice pour creuser l’écart à trois points.

Louis Coleman (3-0) s’est mérité la victoire en n’accordant aucun point en huitième manche, tandis que Joe Jimenez s’est retrouvé sur la butte en neuvième pour récolter son premier sauvetage de sa carrière. Les Tigers ont signé quatre victoires consécutives et ont remporté six de leurs sept dernières rencontres.

La formation torontoise, qui menait 2-1 et 4-2 par la suite, s’est inclinée pour un cinquième match consécutif.

Aucun des deux lanceurs partants n’a été impliqué dans la décision. Matthew Boyd, des Tigers, a alloué quatre points, six coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches, alors que J.A. Happ a accordé quatre points en cinq coups sûrs et deux buts sur balles.

Les Tigers ont pris les devants 1-0, lorsque Jeimer Candelario a frappé un circuit

Yangervis Solarte a remis les compteurs à zéro en frappant un double et Justin Smoak a suivi avec un simple d’un point pour permettre aux Jays de prendre les devants 2-1.

Nicholas Castellanos a nivelé de nouveau le pointage en troisième, et Luke Maile et Solarte ont tous les deux cogné des longues balles en cinquième, pour faire 4-2.

Happ n’a pas été en mesure de rependre les devants. Le double d’un point de Dixon Machado’s a permis aux Tigers de se forger une avance d’un point.