WASHINGTON — Evgeny Kuznetsov a enfilé l’aiguille en plus de se faire complice du premier but des siens, Braden Holtby a été fumant en repoussant 21 des 22 tirs dirigés vers lui et les Capitals de Washington ont défait les Golden Knights de Las Vegas 3-1, samedi, lors du troisième duel de la finale de la Coupe Stanley.

Après avoir connu quelques ennuis au Verizon Center, les Capitals ont profité de la foule locale pour prendre les devants 2-1 dans la série.

Les deux équipes reprendront le collier lundi soir, à l’occasion du quatrième match qui sera présenté à Washington.

Kuznetsov, qui avait quitté la dernière rencontre après avoir subi une mise en échec de Brayden McNabb, a semblé avoir retrouvé la forme à son retour dans la formation de Washington.

Alex Ovechkin et Devante Smith-Pelley ont fait mouche du côté des Capitals, qui ont enfilé une deuxième victoire consécutive après s’être inclinés 6-4 lors du tout premier match de la série.

Tomas Nosek a été le seul marqueur chez les Golden Knights, qui devront trouver un moyen de conjurer le mauvais sort.

Marc-André Fleury, qui avait offert sept buts à l’adversaire lors des deux premières rencontres de la série finale, a flanché à 3 reprises sur 26 lancers.

Les Capitals avaient bien cru prendre les devants en première période, mais un contact entre Smith-Pelly et Fleury, qui se trouvait dans le demi-cercle du gardien adverse, a renversé la vapeur.

Il aura fallu attendre la première minute de jeu du deuxième tiers pour faire soulever la foule réunie au Verizon Center.

Le capitaine des Capitals, Ovechkin, a mis un terme au supplice et a ouvert la marque, alors que Fleury venait de faire trois arrêts consécutifs.

Kuznetsov, qui avait tenté sa chance un peu plus tôt lors du premier but des siens, a finalement couronné son retour en trouvant le fond du filet, à 12:50 du deuxième engagement.

Holtby a permis à son équipe de garder le score impeccable, multipliant les arrêts, notamment devant Jonathan Marchessault alors qu’il restait six minutes à faire avant le deuxième entracte.

Alors que les Golden Knights avaient besoin de souffler, Nosek a remis son équipe sur respirateur artificiel.

Profitant d’une mauvaise sortie de Holtby, Nosek a gâché le blanchissage de celui-ci en marquant son quatrième but des séries dans un filet abandonné.

Smith-Pelly a toutefois racheté de sa bourde commise en début de rencontre en redonnant une avance de deux buts aux Capitals. Shea Theodore, qui croyait avoir récupéré le disque en fond de territoire s’est plutôt fait dérober par Jay Beagle, qui a servi une passe parfaite à Smith-Pelly, devant le but adverse.