GRANDE CHUTE, Wis. — Le secondeur étoile des Packers de Green Bay Clay Matthews a déclaré qu’il avait été opéré au nez après avoir été atteint au visage par une balle molle pendant une partie caritative.

Matthews était au monticule samedi lorsque le joueur de ligne à l’attaque Lucas Patrick lui a claqué une flèche directement au visage, l’expédiant au tapis. Le quotidien ‘The Green Bay Press Gazette’ a rapporté que Matthews s’était relevé, avait couvert son visage avec son gant avant de se diriger vers l’abri. Il n’est pas revenu au jeu par la suite.

Matthews a envoyé un gazouillis un peu plus tard pour dire qu’il s’était fracturé le nez et qu’il devra passer sous le bistouri une fois que l’enflure sera disparue. Il a remercié les partisans pour leurs encouragements et s’est dit chanceux que la blessure n’ait pas été plus grave.

Les Packers sont au milieu de leurs activités d’équipe organisées. Matthews n’a pas participé à ces activités en raison d’une blessure à un genou.