BALTIMORE — Le match entre les Yankees de New York et les Orioles de Baltimore a été annulé à cause du mauvais temps, ce qui signifie que les deux équipes devront disputer un autre programme double plus tard cette saison.

Pour la deuxième fois dans cette série de quatre matchs, les intempéries ont entraîné l’annulation d’une rencontre. Le match qui a été annulé dimanche sera repris dans le cadre d’un programme double le 25 août.

Les Orioles et les Yankees doivent disputer un autre programme double à Camden Yards le 9 juillet, à la suite du match annulé jeudi.