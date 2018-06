DÉTROIT — Alexander Rossi a décroché sa deuxième position de tête de la saison lors des qualifications, dimanche, en prévision de la deuxième et dernière course du week-end en série IndyCar à Belle Isle.

Scott Dixon a gagné la première course du programme double, samedi.

Il s’agissait de la troisième pole de Rossi en carrière, et il a gagné les deux premières fois: à Long Beach cette saison et à Watkins Glen en 2017. Rossi est le meneur au classement de la série, après avoir terminé troisième de la première course samedi.

La recrue canadienne Robert Wickens a pris le deuxième rang, devant le vainqueur des 500 miles d’Indianapolis Will Power. Wickens, de Toronto, s’est faufilé dans le top-3 en qualifications pour la quatrième fois de la campagne. Il s’était retrouvé au troisième rang sur la grille de départ samedi, et avait terminé l’épreuve en huitième place.