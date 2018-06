VALENCE, France — Le Polonais Michal Kwiatkowski a remporté de justesse le prologue du Critérium du Dauphiné, dimanche.

Au lendemain de son 28e anniversaire de naissance, le cycliste de l’équipe Sky a complété l’épreuve de 6,6 km dans la ville de Valence en sept minutes et 25 secondes.

Ce fut tout juste suffisant pour lui permettre de battre d’une seconde le Hollandais Jos Van Emden, et Gianni Moscon — le coéquipier de Kwiatkowski — par trois secondes.

Geraint Thomas, de l’équipe Sky, a été victime d’une chute dans un virage et a terminé à 21 secondes de l’éventuel vainqueur, en 43e position.

Les cyclistes québécois Hugo Houle et Antoine Duchesne ont respectivement fini 50e et 75e. Houle, membre de la formation Astana, a cumulé 23 secondes de retard sur le gagnant, tandis que Duchesne (Groupama-FDJ) a complété la course avec un déficit de 29 secondes.

Kwiatkowski et Thomas seront les coureurs de soutien pour Chris Froome pendant le Tour de France, qui commencera le mois prochain.

Froome a récemment remporté le Tour d’Italie, ce qui signifie qu’il a déjà remporté les trois principaux titres de sa discipline avec le Tour d’Espagne.

Froome ne participe pas au Dauphiné, une compétition qui s’étale sur une semaine et qui sert d’épreuve préparatoire au Tour de France.

La première étape officielle du Critérium du Dauphiné, longue de 179 kilomètres, aura lieu lundi, et elle reliera Valence à Saint-Just-Saint-Rambert.