NEW YORK — Javier Baez a volé le marbre en septième et les Cubs de Chicago ont défait les Mets 2-0 à New York, dimanche, complétant ainsi le balayage de la série de quatre matches.

Le coup de théâtre de Baez est survenu quand Steven Matz a voulu prendre Willson Contreras à contre-pied au premier but. Adrian Gonzalez a ensuite relayé au marbre, mais trop tard.

Ben Zobrist a ajouté un ballon sacrifice pour les Cubs, victorieux sept fois à leurs huit derniers matches.

Jon Lester (6-2) n’a donné que deux coups sûrs en sept manches, retirant sept frappeurs au bâton. Il a permis deux simples et trois buts sur balles.

Brian Duensing a récolté son premier sauvetage de la saison.

Jose Bautista a volé un premier but avec les Mets. Matz (2-4) a accordé deux points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches.

Nationals 2 Braves 4

Le frappeur suppléant Charlie Culberson a cogné un circuit de deux points en neuvième et les Braves d’Atlanta ont défait les Nationals de Washington, 4-2.

Culberson a aussi joué les héros de cette façon le 28 mai, permettant aux Braves de gagner 4-3 face aux Mets.

Dimanche, Dansby Swanson a frappé un double et Culberson a claqué son deuxième circuit de la saison, aux dépens de Tanner Roark (2-6).

Swanson avait fourni une longue balle en septième, créant l’impasse à 2-2. Il a été le seul des siens à obtenir deux coups sûrs.

L’autre point des Braves est venu d’un simple de Nick Markakis. Arodys Vizcaino (2-2) a lancé en neuvième.

Meneurs de la section Est, les Braves mènent la Nationale avec 109 points marqués en septième ou plus tard.

Trea Turner a cogné un circuit de deux points pour les Nationals. Michael Taylor a volé deux buts, atteignant le cap des 15 en 2018.