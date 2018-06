DÉTROIT — Justin Smoak et Randal Grichuk ont produit trois points chacun et les Blue Jays de Toronto ont mis fin à une série de cinq revers en battant les Tigers de Detroit 8-4, dimanche.

Smoak et Grichuk ont tous deux cogné un circuit de deux points et un double d’un point.

Smoak a brisé l’impasse de 0-0 en sixième, frappant sa neuvième longue balle de la saison.

Aledmys Diaz et Yangervis Solarte ont poussé des coureurs au marbre avec des simples opportuns.

Curtis Granderson et Kendrys Morales ont eu moins de succès, connaissant des journées de 0 en 5.

Aaron Sanchez (3-5) a signé une première victoire depuis le 30 avril. En six manches, il n’a donné qu’un point et deux coups sûrs, deux simples. Il a concédé trois buts sur balles et a disposé de sept frappeurs au bâton.

Quatre releveurs ont suivi dont Ryan Tepera, qui a obtenu les cinq derniers retraits.

Les Jays commenceront mardi une série de trois matches face aux Yankees de New York, au Rogers Centre.

Leonys Martin a claqué un circuit en solo pour Detroit.

Les Tigers avaient gagné quatre matches d’affilée, égalant ainsi leur meilleure séquence de la saison. Les résultats favorables ont débuté mercredi, un match pendant lequel une oie a percuté un balcon, au Comerica Park. L’oiseau a depuis été traité et relâché dans la nature.

Les Tigers avaient depuis ce temps une oie décorative avec eux dans l’abri. Ironiquement, c’est Smoak, un natif de Goose Creek, en Caroline du Sud, qui a aidé à rompre le charme.

Michael Fulmer (2-5) a donné quatre points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en six manches.