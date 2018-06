Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Sommet G7

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau accueille vendredi et samedi ses collègues chefs de gouvernement du G7 à l’occasion du Sommet des sept pays les plus industrialisés. La rencontre promet d’être houleuse à la suite de la décision du gouvernement américain d’imposer des tarifs aux produits de l’aluminium et de l’acier au Canada et à l’Union européenne.

Élections en Ontario

Les Ontariens sont appelés jeudi aux urnes afin d’élire leur prochain gouvernement. Les sondages prévoient des résultats serrés entre les progressistes-conservateurs de Doug Ford et les néo-démocrates d’Andrea Horwath. Quant à la première ministre sortante, Kathleen Wynne, elle a, dans un geste osé et inattendu, reconnu l’impossibilité pour les libéraux de remporter la victoire.

L’affaire Bertrand Charest

Quatre des victimes de l’ex-entraîneur de ski Bertrand Charest tiennent lundi un point de presse pour témoigner de leur expérience et prier le gouvernement d’agir rapidement afin de faire du sportif un milieu sécuritaire et sans abus psychologique ni physique.

Aluminium

Moins d’une semaine après que le gouvernement américain eut imposé des droits supplémentaires aux produits de l’aluminium, les associations nationales d’aluminium du G7, les représentants des gouvernements et les leaders de l’industrie discuteront au cours d’un Forum mondial sur l’aluminium pour s’attaquer aux surcapacités.

Formule Un

Le cirque de la Formule Un revient dans la métropole québécoise. Le Grand Prix de Montréal se déroulera du 8 au 10 juin sur le circuit Gilles-Villeneuve de l’île Notre-Dame. À l’heure actuelle, c’est le vainqueur de l’an dernier, Lewis Hamilton, qui domine le classement des pilotes à 110 points, 14 de plus que Sebastian Vettel.

Coupe Stanley

La série finale de la LNH opposant les Golden Knights de Vegas et les Capitals de Washington se poursuivent cette semaine. Les matches no 4 et 5 seront disputés lundi et jeudi. S’il est nécessaire, une sixième rencontre sera présentée dimanche.