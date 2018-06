KANSAS CITY, Mo. — Matt Olson a frappé un circuit de trois points en huitième et les A’s d’Oakland ont vaincu les Royals de Kansas City 5-1, dimanche.

Olson a bien aimé le séjour dans l’ouest du Missouri: un rendement de 5 en 11 avec trois circuits, huit points produits et cinq points marqués.

Les A’s ont une fiche de 9-2 à leurs 11 derniers matches à l’étranger. Globalement, ils ont perdu une seule fois à leurs quatre dernières rencontres.

Le score était 2-1 visiteurs quand Olson a envoyé l’offrande de Burch Smith dans la chute d’eau, bien au-delà du champ centre.

Jed Lowrie a cogné un simple et Khris Davis a soutiré un but sur balles, avant le 12e circuit d’Olson.

Lowrie avait brisé l’impasse en faisant marquer Dustin Fowler, qui a obtenu trois coups sûrs.

Lou Trivino (3-0) a lancé pendant deux manches en relève. Il a une moyenne de 0,82 en 22 manches. Daniel Gossett avait limité les Royals à deux coups sûrs en cinq manches, avant de quitter à cause de raideurs au coude droit.

Jon Jay a frappé une longue balle pour les Royals.

Jakob Junis (5-5) a permis trois points et six coups sûrs en sept manches et un tiers. Il a retiré neuf frappeurs au bâton, un sommet personnel.

Brewers 1 White Sox 6

Daniel Palka et Adam Engel ont frappé des circuits consécutifs en sixième et les White Sox de Chicago ont eu raison des Brewers de Milwaukee, 6-1.

Palka, frappeur suppléant, a brisé l’impasse de 1-1 avec un circuit de deux points contre Matt Albers.

Engel a réussi son coup de quatre buts deux tirs plus tard. La balle était tout juste hors de la portée de Lorenzo Cain, au champ centre

Yolmer Sanchez a volé un but et a marqué deux fois. Le gain est allé au releveur Chris Volstad (1-3).

Brent Suter (5-4) a permis deux points, trois coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches.

Indians 5 Twins 7

Eddie Rosario a cogné trois longues balles dont celle décisive en neuvième et les Twins du Minnesota ont battu les Indians de Cleveland, 7-5.

Rosario a mis fin au débat avec un circuit de deux points en neuvième, contre Cody Allen (2-2). Brian Dozier avait soutiré un but sur balles.

En incluant des circuits en solo en première et en septième, Rosario en est à 13 coups de canon cette saison. Dozier a aussi envoyé une balle dans les gradins en solo, frappant aussi un simple d’un point.

Fernando Rodney (2-2) a lancé en début de neuvième. Ryan LaMarra a cogné deux doubles et un simple pour les Twins, qui ont remporté les trois derniers matches de la série.

Edwin Encarnacion a produit quatre points avec deux circuits pour les Indians. Michael Brantley a ajouté un circuit en solo.

Rangers 1 Angels 3

Luis Valbuena a frappé un double de deux points en deuxième et les Angels de Los Angeles ont battu les Rangers du Texas, 3-1.

Justin Upton a claqué un circuit en solo en sixième avant celui de Nomar Mazara, deux manches plus tard.

Tyler Skaggs (4-4) n’a donné que trois simples et un double en six manches, retirant six frappeurs au bâton. Il a permis trois buts sur balles.

Justin Anderson a concédé trois buts sur balles après deux retraits, avant de mériter un deuxième sauvetage.

Shin-Soo Choo a cogné deux doubles pour les Rangers. Doug Fister (1-6) a permis trois points et quatre coups sûrs en six manches.