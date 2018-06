OAKLAND, Calif. — Stephen Curry a battu le record de Ray Allen en inscrivant neuf paniers de trois points, menant les Warriors de Golden State vers un gain de 122-103 devant les Cavaliers de Cleveland, dimanche soir, lors du deuxième match de la finale de la NBA.

Le joueur vedette des Warriors a conclu la rencontre avec un total de 33 points et a permis à son équipe de prendre les devants 2-0 dans la grande finale.

Kevin Durant a retrouvé son erre d’aller et a inscrit 26 points, avec neuf rebonds et sept aides, tout en remplissant son rôle à merveille en défensive afin de contrer le puissant LeBron James. Klay Thompson a ajouté 20 points pour permettre à son équipe de se rapprocher un peu plus d’un deuxième titre consécutif.

Après avoir récolté 51 points lors du premier duel, James en a obtenu 29, en plus d’ajouter à sa fiche 13 aides et neuf rebonds.

Le troisième affrontement sera présenté mercredi soir, à Cleveland.

Kevin Love a pour sa part amassé 22 points, dont 13 au troisième quart, et 10 rebonds pour les Cavaliers, qui peinent à marquer contre les robustes Warriors. Draymond Green a été muselé par l’adversaire, ne récoltant que cinq points.

Les Cavaliers tenteront de renverser la vapeur et retrouver leur momentum devant leurs partisans.