SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT, France — Le Sud-Africain Daryl Impey a remporté la première étape du Critérium cycliste du Dauphiné lundi, même s’il ne se sentait pas au meilleur de sa forme avant de prendre le départ.

Après avoir complété l’étape vallonnée de 179 km entre Valence et Saint-Just-Saint-Rambert en 4 heures 24 minutes et 26 secondes, Impey s’est dit étonné par sa performance parce qu’il ne se sentait pas bien et ce dès son réveil.

Le Français Julian Alaphilippe s’est classé deuxième devant l’Allemand Pascal Ackermann.

Le Québécois Antoine Duchesne a terminé parmi le peloton de tête tandis que son compatriote Hugo Houle s’est classé au 80e échelon, en 4h25:45.

Cette victoire a permis à Impey de se hisser au deuxième rang du classement général, à deux secondes du Polonais Michal Kwiatkowski, vainqueur du prologue de dimanche.

Duchesne détient le 39e rang du classement général, à 29 secondes du meneur, tandis que Houle pointe en 79e place, à 1:42 de la tête.

La deuxième étape, longue de 181 km, mènera les participants de Montbrison à Belleville.