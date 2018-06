SEATTLE — Au sommet dans l’Ouest de l’Américaine, les Mariners n’ont pas mené leur section à ce point-ci d’une saison depuis une quinzaine d’années.

À l’époque, l’instructeur actuel des frappeurs était le frappeur de choix, et le conseiller spécial du président était au sommet de l’alignement, frappant pour ,352.

Edgar Martinez et Ichiro Suzuki ont aidé Seattle à gagner 93 matches mais le club a raté les séries, en 2003.

«Nous avons bien du plaisir en ce moment, a dit le lanceur partant Marco Gonzales, auteur d’une fiche de 6-3. Nous sommes tricotés serrés. Nous aimons être là l’un pour l’autre.»

Forts d’un rendement de 37-22, les Mariners dominent leur section par un match (au même point l’an dernier, ils avaient 13 matches et demi de retard).

Ils brillent malgré plusieurs absences à cause des blessures. Et cela a commencé au camp d’entraînement, quand on a appris que David Phelps, un releveur de premier plan, allait devoir subir une opération Tommy John.

L’oblique a été touché (Ben Gamel et Mike Zunino), la cheville (Nelson Cruz et Ryon Healy), la main (Robinson Cano) et le pied (Dee Gordon). Au total, il y a eu 67 matches à l’écart à cause d’ennuis de santé.

Mais les artilleurs vont bien: Gonzales mais aussi Wade LeBlanc et Edwin Diaz, le meneur des majeures avec 21 sauvetages. Seattle domine les grandes ligues avec 18 gains par un seul point.

Les Mariners ont de plus une fiche de 6-0 en manches supplémentaires. Et depuis que Cano s’est fracturé un os de la main (avant la suspension de 80 matches pour dopage), le club montre un dossier de 14-5.

Les prochaines semaines seront un bon test. Le groupe n’a pas encore affronté la crème de la crème dans l’Américaine, soit New York et Boston. Mais à partir de mardi, les Mariners vont disputer 15 de leurs 19 prochains matches contre les Astros, les Red Sox, les Yankees et les Angels.

«Nous avons fait du beau travail à ce point-ci, mentionne le gérant Scott Servais. Cela dit, nous allons bientôt voir à quel point nous sommes bons ou pas. Les gars ont bien hâte aux trois prochaines semaines.»