NYON, Suisse — L’Union des associations européennes de football (UEFA) a suspendu le gardien italien Gianluigi Buffon pour trois matchs pour un carton rouge en quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid et ses commentaires pas la suite à l’encontre de l’arbitre.

Buffon, qui a depuis quitté la Juventus, purgera sa suspension la saison prochaine s’il se joint à un club qui évolue en Ligue des champions ou en Ligue Europa.

Le gardien de 40 ans a verbalement et physiquement confronté l’arbitre anglais Michael Oliver lorsque Madrid a obtenu un penalty dans les arrêts de jeu lors du match retour.

Cristiano Ronaldo en a profité pour marquer, ce qui a permis à Madrid de l’emporter 4-3 au total des buts et d’accéder aux demi-finales de la compétition.

En entrevue après le match, Buffon avait critiqué Oliver et mis en cause ses compétences. Il s’est excusé plusieurs jours plus tard.

Buffon avait reçu une suspension automatique d’un match pour son carton rouge.