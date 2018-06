PARIS — L’Américaine Madison Keys a obtenu son billet pour sa première demi-finale aux Internationaux de France en défaisant Yulia Putintseva 7-6 (5), 6-4.

Même si elle n’est pas connue pour être une spécialiste de la terre battue, Keys, 13e tête de série, n’a pas perdu un set jusqu’ici à Roland Garros.

«Aujourd’hui, c’est un exemple parfait de ce que j’ai essayé de faire, et je pense que je l’ai bien démontré, a déclaré Keys. Il y a eu des moments où j’ai dû reculer et frapper une balle plus haute, alors qu’avant j’aurais peut-être essayé le coup vainqueur.»

Pendant que Putintseva perdait régulièrement son sang-froid, Keys a gardé sa concentration et elle a concrétisé sa victoire à sa première balle de match avec un puissant service qui a ricoché sur le bout de la raquette de la Kazakhe avant d’aller aboutir dans les gradins.

L’entourage dans sa loge, dont la triple championne Lindsay Davenport, s’est levé pour acclamer Keys, qui a perdu l’an dernier la finale des Internationaux des États-Unis contre son amie et compatriote Sloane Stephens.

Elles se retrouveront de nouveau en demi-finales puisque Stephens, no 10, a facilement défait Daria Kasatkina, no 14, 6-3, 6-1.

Putintseva, 98e joueuse mondiale, tentait de devenir la première joueuse du Kazakhstan à accéder à une demi-finale d’un tournoi du Grand Chelem.

Elle a eu ses chances contre Keys, l’embêtant avec de profonds amortis et des coups droits lobés du fond du court, mais elle n’a pu conserver son calme.

Après avoir perdu le premier set au bris d’égalité, elle a commencé à vociférer en direction de sa loge et a frappé le sol avec sa raquette en guise de frustration.

Connue pour sa mauvaise humeur, elle a été fidèle à elle-même, se tournant régulièrement pour regarder vers son entourage avec des regards d’incompréhension et agitant les mains; ou d’autres fois marmonnant sa frustration.

Au deuxième jeu du deuxième set, elle était convaincue d’un mauvais appel en faveur de Keys et a demandé à l’arbitre de chaise de descendre et de vérifier.

«Mon Dieu! s’est exclamé Putintseva en s’éloignant. Je ne peux y croire… incroyable.»

Dabrowski en finale

En double mixte, l’Ottavienne Gabriela Dabrowski disputera la finale à Paris pour une deuxième année consécutive.

Dabrowski et son coéquipier croate Mate Pavic ont vaincu la Slovaque Katarina Srebotnik et le Mexicain Santiago Gonzalez 6-4, 6-4 en demi-finales.

Dabrowski et Pavic, les favoris, ont réussi six as, comparativement à un pour leurs adversaires. Ils ont converti deux de leurs quatre balles de bris et ont sauvé les trois balles de bris contre eux pour s’assurer la victoire en un peu plus d’une heure.

Dabrowski avait fait équipe avec l’Indien Rohan Bopanna pour gagner le titre en mixte à Roland Garros, l’an dernier. Dabrowski et Pavic ont remporté le titre mixte aux Internationaux d’Australie plus tôt cette année.