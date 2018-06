MONTRÉAL — Le vétéran secondeur Chip Cox a accepté une entente d’un an avec les Alouettes de Montréal.

Cox, âgé de 34 ans, en est à sa 12e saison à Montréal.

L’Américain de l’Ohio a gagné deux coupes Grey avec les Alouettes (2009, 2010) et il a été nommé le joueur défensif par excellence de la ligue en 2013. Il a fait partie de l’équipe d’étoiles de la LCF à quatre reprises (2009, 2010, 2011 et 2013) et il est le meneur de la formation montrélaaise avec 901 plaqués défensifs en carrière.

«Chip est l’un de nos meneurs au sein de l’unité défensive, a déclaré le directeur général Kavis Reed. Il a remporté plusieurs honneurs tant au niveau individuel que collectif au cours de sa carrière.

«Nous savons que Chip va agir comme mentor pour nos jeunes joueurs.»

Cox a pris part à 15 matchs la saison dernière, réalisant 67 plaqués défensifs en plus de rabattre quatre passes. En carrière avec les Alouettes, il a disputé 176 parties, dont 171 comme partant.

Les Alouettes ont par ailleurs libéré le receveur Alton Howard, le demi défensif Drico Johnson et le demi offensif Josh Robinson — tous des Américains — ainsi que le botteur canadien Zackary Medeiros.