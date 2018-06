Une carte souvenir de Connor McDavid à sa saison recrue a coûté aussi cher que certaines voitures de luxe.

La carte de la série «2015 Upper Deck The Cup», qui inclut l’autographe du capitaine des Oilers d’Edmonton et une pièce d’un chandail de l’équipe, a été vendue au coût de 55 655$ US lors d’une récente vente aux enchères en ligne.

Selon un communiqué de PWCC Marketplace, il s’agit du prix de vente le plus élevé jamais enregistré pour une carte de hockey «moderne».

Pour placer les choses dans une perspective juste, le prix de vente équivaut à celui d’une Porsche de bas de gamme.

Selon PWCC, une carte de hockey est qualifiée de «moderne» lorsqu’elle a été produite à partir de 1986.

McDavid a remporté le championnat des marqueurs de la LNH pour une deuxième année consécutive en 2017-2018 grâce à une récolte de 108 points dont 41 buts.