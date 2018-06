WASHINGTON — À cause de pressions liées au plafond salarial, les Capitals se demandaient si les astres pouvaient encore s’aligner pour leur permettre d’aspirer à tout rafler.

Quand les fonds manquaient pour retenir des éléments importants de clubs dominants, Washington s’est tourné vers le marché à rabais, embauchant Devante Smith-Pelly. Un «projet», disait le directeur général Brian MacLellan. Puis, dans l’étau du plafond salarial, à la date limite des échanges, ils ont acquis Michael Kempny, un défenseur peu utilisé avec Chicago.

«Parfois les meilleurs ajouts sont ceux qui passent inaperçus, a dit l’entraîneur Barry Trotz. Le changement de décor se fait parfois tout en douceur. Vous vous dites que c’est un changement pour le mieux, d’accord, mais de façon marginale. Mais dans certains cas, ça finit par faire une grosse différence.»

Kempny était un inconnu, tandis que Smith-Pelly avait porté trois uniformes dans la LNH. Ils ont maintenant de grands rôles avec un club qui s’est approché à une victoire de soulever la coupe Stanley.

Smith a accepté un pacte d’un an au salaire minimum, après un paiement forfataire reçu des Devils. Kempny n’a coûté qu’un choix de troisième tour.

Alexander Ovechkin, Evgeny Kuznetsov, Braden Holtby et compagnie ont reçu un fier coup de main de Smith-Pelly. Après une récolte de sept buts en saison régulière, l’ancien du CH en est à six filets en séries, incluant deux buts cruciaux en finale.

«Vous avez un nombre limité d’occasions de montrer vos habiletés, a dit l’Ontarien de 25 ans, un choix de deuxième ronde des Ducks d’Anaheim, en 2010. Je savais que c’était peut-être ma dernière chance (quand les Caps l’ont engagé). J’ai pris la décision des Devils de façon assez personnelle. Ici, j’ai écouté ce que m’ont dit les entraîneurs et j’ai fait en sorte de respecter leur vision, tout simplement.»

Washington a soumis le nom de Smith-Pelly pour le trophée Masterton, qui salue la persévérance et le dévouement. Suite à l’incident de racisme à son endroit en février, lors d’un match à Chicago, il a créé du positif en aidant à diriger des fonds vers la patinoire publique Fort Dupont, dans la capitale des États-Unis.

«Ce qui est arrivé est très négatif, c’est sûr, a dit Smith-Pelly. Mais avec l’argent versé à Fort Dupont, j’estime que ça peut changer la vie de plusieurs jeunes du secteur (à Washington).»

Kempny s’est taillé une place aux côtés de John Carlson.

«Il a très bien fait lorsque confronté à des gars comme Evgeni Malkin ou Sidney Crosby, a dit Trotz. Il est efficace. Il ne va pas marquer souvent, mais il sait comment se mettre au coeur de l’action. Il est un bel exemple de comment évoluer d’un style conservateur à un style où on anticipe bien les occasions.»

Kempny faisait partie du troisième trio des Hawks, qui le laissaient parfois de côté.

«Vous ne pouvez pas vous améliorer en restant sur le banc, a dit le Tchèque de 27 ans. Je n’affrontais jamais les meilleurs trios. Je ne savais pas comment je me débrouillerais. Mais ici j’ai eu ma chance, et je me suis prouvé que je peux jouer contre les premiers trios.»

Kempny totalise trois points en finale, incluant un but dans le quatrième match.

«C’est un ajout de taille, a dit MacLellan. Il patine bien, il distribue bien la rondelle. Nous l’avions ciblé. Nous voulions vraiment obtenir ce gars-là.»